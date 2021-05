Salvini: “Il coprifuoco è un danno alla salute, Draghi usi il buonsenso” (Di martedì 4 maggio 2021) “Penso che non entro il mese di maggio, ma entro il 10 maggio, se i numeri continueranno a essere positivi, non la Lega ma l’Italia si aspetta le riaperture con l’eliminazione del coprifuoco“, che con questo meteo “rischia di essere un danno alla salute“. Il leader del Carroccio Matteo Salvini torna sul tema divisivo del coprifuoco, durante la conferenza stampa alla Camera sulle proposte della Lega per l’agricoltura. “L’Italia merita riaperture al chiuso e all’aperto, di giorno e di notte, con l’eliminazione del coprifuoco”, insiste il leader della Lega. “Se i numeri continuano ad essere positivi e gli italiani continuano ad usare buon senso, mi aspetto che il diritto al lavoro, alla vita e alla libertà sia ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) “Penso che non entro il mese di maggio, ma entro il 10 maggio, se i numeri continueranno a essere positivi, non la Lega ma l’Italia si aspetta le riaperture con l’eliminazione del“, che con questo meteo “rischia di essere un“. Il leader del Carroccio Matteotorna sul tema divisivo del, durante la conferenza stampaCamera sulle proposte della Lega per l’agricoltura. “L’Italia merita riaperture al chiuso e all’aperto, di giorno e di notte, con l’eliminazione del”, insiste il leader della Lega. “Se i numeri continuano ad essere positivi e gli italiani continuano ad usare buon senso, mi aspetto che il diritto al lavoro,vita elibertà sia ...

