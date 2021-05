PS5: Sony brevetta un sistema di aiuti da esperti in tempo reale per riuscire nei giochi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 4 maggio 2021) PS5 potrebbe introdurre un sistema integrato di aiuto online con esperti che possano supportare gli utenti per avanzare nei giochi, secondo un brevetto Sony.. PS5 potrebbe contenere un sistema di supporto dagli esperti in tempo reale, una sorta di hotline di aiuto per i giocatori in difficoltà, integrata nell’interfaccia di PS5, secondo quanto emerge da un brevetto riportato da MP1ST. Nel documento sottoposto all’ufficio brevetti americano, l’USPTO, Sony descrive un sistema che consenta ai giocatori di connettersi a “esperti” in grado di aiutare in tempo reale l’utente a oltrepassare alcuni momenti di difficoltà all’interno dei giochi, con consigli e ... Leggi su helpmetech (Di martedì 4 maggio 2021) PS5 potrebbe introdurre unintegrato di aiuto online conche possano supportare gli utenti per avanzare nei, secondo un brevetto.. PS5 potrebbe contenere undi supporto dagliin, una sorta di hotline di aiuto per i giocatori in difficoltà, integrata nell’interfaccia di PS5, secondo quanto emerge da un brevetto riportato da MP1ST. Nel documento sottoposto all’ufficio brevetti americano, l’USPTO,descrive unche consenta ai giocatori di connettersi a “” in grado di aiutare inl’utente a oltrepassare alcuni momenti di difficoltà all’interno dei, con consigli e ...

