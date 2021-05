Prato, incidente in una fabbrica tessile: 22enne rimane impigliata in un rullo e muore (Di martedì 4 maggio 2021) Montemurlo incidente in fabbrica. Una ragazza ha perso la vita mentre stava lavorando in uno stabilimento in provincia di Prato. Aveva solo 22 anni. La vittima è finita nell’ingranaggio dell’orditoio, macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. La tragedia ha scosso i suoi colleghi e tutta la comunità. da IlMessaggero.itMontemurlo incidente in fabbrica: la dinamica della tragedia La vittima della tragedia sul posto di lavoro è Luana D’Orazio, 22enne di Pistoia. La ragazza aveva un figlio di 5 anni. La giovane operaia lavorava da un anno nell’azienda Orditura Luana. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 dentro la ditta a Oste di Montemurlo, in via Garigliano. Secondo una prima ricostruzione, la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 4 maggio 2021) Montemurloin. Una ragazza ha perso la vita mentre stava lavorando in uno stabilimento in provincia di. Aveva solo 22 anni. La vittima è finita nell’ingranaggio dell’orditoio, macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. La tragedia ha scosso i suoi colleghi e tutta la comunità. da IlMessaggero.itMontemurloin: la dinamica della tragedia La vittima della tragedia sul posto di lavoro è Luana D’Orazio,di Pistoia. La ragazza aveva un figlio di 5 anni. La giovane operaia lavorava da un anno nell’azienda Orditura Luana. L’è avvenuto poco dopo le 11.30 dentro la ditta a Oste di Montemurlo, in via Garigliano. Secondo una prima ricostruzione, la ...

