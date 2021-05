(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Come avevo annunciato in tv al Maurizio Costanzo Show e promesso durante un confronto con Alessandro Zan, per evitare di discutere ancora per mesi un testo divisivo o di rischiare che da un principio giusto nasca una norma sbagliata, houn disegno di legge che estende le circostanze aggravanti previste dal codice penale a tutti gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità". Così Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati. "e violenza di qualsiasi tipo ed esercitate nei confronti di chiunque sono fenomeni intollerabili che assumono un carattere tanto più grave se collegati tra loro, cioè ...

TV7Benevento : Omofobia: Ronzulli (Fi), 'presentato ddl contro aggressioni e discriminazioni'... - Adimentsua : RT @13mari81: #Studio24 il dibattito sul #DDLZan, la Ronzulli da un ora con la scusa della legge divisiva propone di limitarsi ad aggiunge… - 13mari81 : #Studio24 il dibattito sul #DDLZan, la Ronzulli da un ora con la scusa della legge divisiva propone di limitarsi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Ronzulli

Il Denaro

...sui social per sollecitare la politica ad adottare in fretta il disegno di legge contro l', ... Tommaso Zorzi e Licia, lite da Maurizio Costanzo/ "Ddl Zan non è un gioco!" LA REPLICA DI ...... e ad alzo zero, dalla Meloni come dagli azzurri, Occhiuto (capogruppo alla Camera) e del '... Il ddl anti -: il 'muro' dei cantanti vip L'altro tema che intorbida le acque, ma in ...Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Come avevo annunciato in tv al Maurizio Costanzo Show e promesso durante un confronto con Alessandro Zan, per evitare di ...Tra le fila del partito che fa riferimento a Silvio Berlusconi c'è chi osteggia il Ddl Zan, chi invece lo ha votato e non ha intenzione di cambiare idea e chi prova a mediare, come la senatrice di Fi ...