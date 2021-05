Non solo Fedez, un altro cantante è stato censurato dalla Rai: ecco chi è e cosa è successo (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso di Fedez al Concertone del Primo Maggio è ormai di dominio pubblico; la sua telefonata con i vertici Rai ha fatto il giro del web e non solo e molti colleghi del rapper si sono uniti al suo coro. Anche Lodo Guenzi, frontman de Lo stato Sociale, ha cavalcato l’onda del marito della Ferragni. Leggi anche: La lite di Fedez e Tiziano Ferro per il testo della canzone ”Tutto il contrario” Dopo Fedez anche Lodo Guenzi censurato Lodo Guenzi, dopo la performance di Fedez del Primo Maggio, è stato intervistato da Mattia Marzi per Il Messaggero. Il cantante ha raccontato che nel 2015 la Rai gli impedì di portare delle coppie omosessuali sul palco del Concertone. ecco le parole di Lodo: Ci siamo ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso dial Concertone del Primo Maggio è ormai di dominio pubblico; la sua telefonata con i vertici Rai ha fatto il giro del web e none molti colleghi del rapper si sono uniti al suo coro. Anche Lodo Guenzi, frontman de LoSociale, ha cavalcato l’onda del marito della Ferragni. Leggi anche: La lite die Tiziano Ferro per il testo della canzone ”Tutto il contrario” Dopoanche Lodo GuenziLodo Guenzi, dopo la performance didel Primo Maggio, èintervida Mattia Marzi per Il Messaggero. Ilha raccontato che nel 2015 la Rai gli impedì di portare delle coppie omosessuali sul palco del Concertone.le parole di Lodo: Ci siamo ...

