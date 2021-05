Napoli, Maksimovic positivo al Covid-19: difesa in emergenza per Gattuso (Di martedì 4 maggio 2021) Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso. In questi minuti, infatti, la società campana ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito di aver riscontrato la positività al Covid-19 del difensore serbo Nikola Maksimovic: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Ora per il tecnico calabrese, in piena lotta per l’accesso alla prossima edizione della Champions League, è emergenza in difesa, considerato anche l’infortunio di Kalidou Koulibaly avvenuto questa mattina: delle defezioni davvero pesanti in vista delle prossime determinati ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Brutte notizie per ile per Gennaro. In questi minuti, infatti, la società campana ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito di aver riscontrato la positività al-19 del difensore serbo Nikola: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al-19 di Nikola. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Ora per il tecnico calabrese, in piena lotta per l’accesso alla prossima edizione della Champions League, èin, considerato anche l’infortunio di Kalidou Koulibaly avvenuto questa mattina: delle defezioni davvero pesanti in vista delle prossime determinati ...

