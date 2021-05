Meghan Markle diventa scrittrice: in arrivo un libro per bambini (Di martedì 4 maggio 2021) Meghan Markle ci riprova con la carriera di scrittrice, questa volta con un progetto unico che sa di vero debutto alla scrittura, perché si tratta di un libro ben distinto rispetto alla sua storia personale all’interno della Famiglia Reale Inglese. L’avevamo infatti lasciata con la pubblicazione di Finding Freedom, dove insieme al marito Harry racconta il loro punto di vista sulla fuga dalla vita di corte e sulla loro ricerca appunto della libertà, in una biografia che però non ha poi suscitato così grande interesse come invece ci si aspettava. Sembrerebbe che anche le vendite della biografia siano calate vertiginosamente poco dopo la sua uscita: il libro che doveva far tremare il Palazzo Reale in realtà si è spento come un fuoco di paglia. Ora ritroviamo la Duchessa pronta per l’uscita di The Bench ... Leggi su dilei (Di martedì 4 maggio 2021)ci riprova con la carriera di, questa volta con un progetto unico che sa di vero debutto alla scrittura, perché si tratta di unben distinto rispetto alla sua storia personale all’interno della Famiglia Reale Inglese. L’avevamo infatti lasciata con la pubblicazione di Finding Freedom, dove insieme al marito Harry racconta il loro punto di vista sulla fuga dalla vita di corte e sulla loro ricerca appunto della libertà, in una biografia che però non ha poi suscitato così grande interesse come invece ci si aspettava. Sembrerebbe che anche le vendite della biografia siano calate vertiginosamente poco dopo la sua uscita: ilche doveva far tremare il Palazzo Reale in realtà si è spento come un fuoco di paglia. Ora ritroviamo la Duchessa pronta per l’uscita di The Bench ...

PasqualeMarro : #MeghanMarkle ricoverata d’urgenza: cosa sta succedendo - minutounocom : Meghan Markle publica 'The Bench', su primer libro infantil - inews__24 : ?? Meghan #Markle finisce in ospedale ??Rischio parto prematuro, le sue condizioni #MeghanMarkle - infoitcultura : Meghan Markle e Harry abbandonati da Carlo e William: non torneranno mai più - infoitcultura : Meghan Markle ricoverata in queste ore in ospedale: le sue condizioni -