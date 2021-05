Letta va a piangere da Draghi: “Sono insoddisfatto di Salvini”. La risposta fa tremare il governo (Di martedì 4 maggio 2021) Il governo si regge su equilibri precari e vacilla ad ogni lancio di agenzia, con il Pd che spinge per gettare fuori dalla maggioranza Salvini e il leader leghista che resiste e ogni tanto prova a rompere le scatole per non continuare a perdere consensi. Oggi il segretario del Pd, Enrico Letta, è andato a lamentarsi direttamente con il “capo”, Mario Draghi, a Palazzo Chigi, esprimendo “insoddisfazione per il ‘metodo Salvini'” e chiedendo premier “correttivi e rispetto dell’impegno comune a sostegno dell’esecutivo”. Al centro del colloquio fra il leader dem e il premier, i temi legati all’agenda di governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. I Dem fremono perché Salvini sembra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Ilsi regge su equilibri precari e vacilla ad ogni lancio di agenzia, con il Pd che spinge per gettare fuori dalla maggioranzae il leader leghista che resiste e ogni tanto prova a rompere le scatole per non continuare a perdere consensi. Oggi il segretario del Pd, Enrico, è andato a lamentarsi direttamente con il “capo”, Mario, a Palazzo Chigi, esprimendo “insoddisfazione per il ‘metodo'” e chiedendo premier “correttivi e rispetto dell’impegno comune a sostegno dell’esecutivo”. Al centro del colloquio fra il leader dem e il premier, i temi legati all’agenda didopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. I Dem fremono perchésembra ...

