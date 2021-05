Jonix sbarca su AIM Italia | settima ammissione da inizio anno in Borsa

(Di martedì 4 maggio 2021) (Tele) –, PMI innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanitizzazione dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma), si quota oggi su AIMdina, parte di Euronext. Si tratta delladasul mercato dina dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 142 il numero delle società attualmente quotate su AIM. In fase di collocamentoha raccolto 6,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’è del 23,58% e la capitalizzazione è pari a 26,2 milioni di euro. La società è stata assistita da ...

