Inter, Sala: "Impossibile evitare che i tifosi scendessero in piazza. Salvini? Critica, ma c'erano anche i leghisti a festeggiare"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna sulla polemica relativa ai festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter in piazza Duomo, dove domenica i tifosi hanno invaso le vie del centro. "La situazione era certamente prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza – afferma Sala in un videomessaggio postato su Facebook – Sarebbe stato così in qualunque città italiana, in cui la propria squadra avesse vinto lo scudetto. Con prefetto e questore abbiamo valutato come contenere i tifosi, in particolare abbiamo per tempo analizzato la possibilità di chiudere piazza Duomo ma i rischi superavano i benefici, perché i tifosi si sarebbero riversati in spazi ...

