In UFC è iniziata l’era Venum

(Di martedì 4 maggio 2021) L’evento UFC on ABC 2 non ha solo segnato il ritorno in gabbia di Marvin “The Italian Dream” Vettori con una fantastica vittoria su Holland, ma la card andata in scena sabato 10 aprile è stata anche la prima dall’accordo tra UFC e, diventato sponsor tecnico della promotion americana al posto di Reebok, come sapevamo già dal luglio 2020. Il legame tra UFC e Reebok, noto brand specializzato nella produzione di scarpe e articoli sportivi, era nato nel dicembre del 2014. Quando, cioè, i due partner avevano deciso di istituire la cosiddetta “fight week incentive pay”, un bonus aggiuntivo alla paga base dei combattenti (la “borsa”), che gli atleti avrebbero percepito direttamente da Reebok. In cambio questi dovevano impegnarsi a indossare le divise e il materiale tecnico fornito loro da Reebok (che avrebbe realizzato anche tutto il merchandising di UFC, come farà ...