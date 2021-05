Giustizia: un italiano su due non ha più fiducia nella magistratura. Le donne ne hanno meno degli uomini (Di martedì 4 maggio 2021) In realtà si tratta di una ‘percezione’ che, complici gli evidenti fatti di cronaca quotidiana, gli italiani si portano dietro già da diversi anni. Per dirne una: basti pensare al recente, scandaloso, ‘indulto’ ai boss in carcere per l’allarme Covid, a dispetto di tanti altri detenuti comuni totalmente ignorati. Del resto, basta avere la sventura di imbracciare una causa qualsiasi: senza la possibilità economica di poter essere rappresentati da ‘avvocatoni’, puntualmente ci si rimette. Poi, ‘ciliegina sulla torta’, il recente scandalo delle toghe sollevato da Palamara ha definitivamente incrinato il rapporto degli italiani con la Giustizia. Così, dopo le cocenti delusioni rappresentate da una politica in ‘decomposizione’, crolla anche l’ultimo baluardo rimasto a rappresentanza dello Stato italiano. Sfiducia ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) In realtà si tratta di una ‘percezione’ che, complici gli evidenti fatti di cronaca quotidiana, gli italiani si portano dietro già da diversi anni. Per dirne una: basti pensare al recente, scandaloso, ‘indulto’ ai boss in carcere per l’allarme Covid, a dispetto di tanti altri detenuti comuni totalmente ignorati. Del resto, basta avere la sventura di imbracciare una causa qualsiasi: senza la possibilità economica di poter essere rappresentati da ‘avvocatoni’, puntualmente ci si rimette. Poi, ‘ciliegina sulla torta’, il recente scandalo delle toghe sollevato da Palamara ha definitivamente incrinato il rapportoitaliani con la. Così, dopo le cocenti delusioni rappresentate da una politica in ‘decomposizione’, crolla anche l’ultimo baluardo rimasto a rappresentanza dello Stato. S...

