Giulia Pauselli vicina all’addio ad Amici: “Penso sia finito”, le sue parole (Di martedì 4 maggio 2021) Amici La ballerina potrebbe presto lasciare il talent show: la rivelazione oggi nel nuovo episodio su Amazon Prime Video Pubblicato su 4 Maggio 2021 Giulia Pauselli oggi è stata ospite nell’episodio di Amici su Prime Video. La ballerina si è raccontata insieme ai colleghi Andreas Muller e Umberto Gaudino. In comune non hanno solo il fatto di far parte del corpo di ballo del talent, ma anche di essere stati dietro ai banchi della scuola prima di diventare professionisti. Per questo il loro messaggio ai concorrenti è arrivato ancora più forte di tanti altri, così come quello di Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè e Alessandra Amoroso prima di loro. Nel ricordare la sua esperienza e la sua carriera, Giulia ha fatto anche una rivelazione inaspettata. La fidanzata di Marcello Sacchetta si è ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021)La ballerina potrebbe presto lasciare il talent show: la rivelazione oggi nel nuovo episodio su Amazon Prime Video Pubblicato su 4 Maggio 2021oggi è stata ospite nell’episodio disu Prime Video. La ballerina si è raccontata insieme ai colleghi Andreas Muller e Umberto Gaudino. In comune non hanno solo il fatto di far parte del corpo di ballo del talent, ma anche di essere stati dietro ai banchi della scuola prima di diventare professionisti. Per questo il loro messaggio ai concorrenti è arrivato ancora più forte di tanti altri, così come quello di Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè e Alessandra Amoroso prima di loro. Nel ricordare la sua esperienza e la sua carriera,ha fatto anche una rivelazione inaspettata. La fidanzata di Marcello Sacchetta si è ...

Anna19747174 : RT @commentacose: Lola: Questo è proprio tosto.. Mi gira un po' la testa mentre lo faccio ma si può fare, non prenderò il punto, ma almeno… - Valeria98808047 : RT @crisfris_: “Siamo l’uno la forza dell’altro. La cosa bella nell’amore è che non ci deve mai essere competizione. Io credo in lui, lui c… - gioppifiorito : RT @amiche_maria: Giulia Pauselli “penso che nell’amore non ci debba mai essere competizione” Giulia e Sangiovanni: ??? #amemici20 #amici2… - Valeria98808047 : RT @crisfris_: “avere una persona vicino che riesca a comprendere la tua vita è sicuramente un vantaggio”?? -Giulia Pauselli #amici20 #amemi… - FrancescaPause1 : RT @Gioo_Gioo00: Giulia Pauselli sei proprio un pasticcino al cioccolato. Sei un cuoricino dolcissimo ti abbraccerei per sempre. #Amici20 -