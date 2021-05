Gilles Rocca eliminato all’Isola dei Famosi 2021 asfalta Tommaso Zorzi (e viceversa) (Di martedì 4 maggio 2021) Gilles Rocca eliminato all’Isola dei Famosi 2021 si lascia andare a quello che possiamo definire uno scontro tra titani della televisione, peccato che in entrambi i casi non ci sia molto da dire. Da una parte c’è Gilles Rocca e dall’altra Tommaso Zorzi, i due si sono punzecchiati spesso in queste settimane fino a che ieri sera non è esplosa la bomba con il fonico pronto a puntare il dito sull’influencer al grido di: “A parte il Grande Fratello, cosa hai fatto nella tua vita?”. Tutto è nato proprio dal tentativo di Gilles Rocca di rispondere alle provocazioni di Tommaso Zorzi e alle critiche fatte ai suoi compagni, anche la scorsa settimana, parlando ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021)deisi lascia andare a quello che possiamo definire uno scontro tra titani della televisione, peccato che in entrambi i casi non ci sia molto da dire. Da una parte c’èe dall’altra, i due si sono punzecchiati spesso in queste settimane fino a che ieri sera non è esplosa la bomba con il fonico pronto a puntare il dito sull’influencer al grido di: “A parte il Grande Fratello, cosa hai fatto nella tua vita?”. Tutto è nato proprio dal tentativo didi rispondere alle provocazioni die alle critiche fatte ai suoi compagni, anche la scorsa settimana, parlando ...

