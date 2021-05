Germania, vaccinati e guariti tornano alla vita (Di martedì 4 maggio 2021) Fine del coprifuoco per i vaccinati e i guariti dal Covid-19. Lo ha annunciato ieri la ministra della Giustizia, Christine Lambrecht (Spd), specificando che la misura dovrebbe entrare in vigore nel fine-settimana dopo il via libera di Bundestag e Bundesrat previsto per oggi e domani. In pratica gli immunizzati potranno accedere a esercizi commerciali non essenziali, musei e parchi tematici senza tampone preventivo, mentre decadono il limite sui contatti interpersonali, il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 maggio 2021) Fine del coprifuoco per ie idal Covid-19. Lo ha annunciato ieri la ministra della Giustizia, Christine Lambrecht (Spd), specificando che la misura dovrebbe entrare in vigore nel fine-settimana dopo il via libera di Bundestag e Bundesrat previsto per oggi e domani. In pratica gli immunizzati potranno accedere a esercizi commerciali non essenziali, musei e parchi tematici senza tampone preventivo, mentre decadono il limite sui contatti interpersonali, il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

