Gazzetta: a Giuntoli piace Montero dell’Atletico Madrid ma costa 50-60 milioni (Di martedì 4 maggio 2021) Il Napoli, al termine della stagione, perderà Nikola Maksimovic, che arrivato a scadenza di contratto non si è accordato col club. Inoltre, in estate potrebbe essere ceduto anche Koulibaly se dovesse arrivare un’offerta importante. Per questo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha puntato Francisco Javier Montero Rubio, 22enne difensore dell’Atletico Madrid in prestito al Besiktas. Ha tante richieste dai top club e la valutazione, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) Il Napoli, al termine della stagione, perderà Nikola Maksimovic, che arrivato a scadenza di contratto non si è accordato col club. Inoltre, in estate potrebbe essere ceduto anche Koulibaly se dovesse arrivare un’offerta importante. Per questo il direttore sportivo Cristianoha puntato Francisco JavierRubio, 22enne difensorein prestito al Besiktas. Ha tante richieste dai top club e la valutazione, secondo quanto scrive Ladello Sport, oscilla tra i 50 e i 60di euro. L'articolo ilNapolista.

