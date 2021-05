Galli-Cacciari, scontro video sul coprifuoco (Di martedì 4 maggio 2021) scontro sul coprifuoco tra professori: da una parte Massimo Galli, dall’altra Massimo Cacciari. Il ring è a Cartabianca. “La questione dell’orario è assurda. Non sono un virologo ma mi intendo un po’ di logica”, dice Cacciari contestando la validità del coprifuoco fissato alle 22. Al filosofo e politilogo replica il professor Galli, responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano. “La logica è limitare l’uscita delle persone la sera”, dice il medico. “E allora dica che va impedita l’uscita delle persone, dica che bisogna stare a casa. Non difenda l’orario delle 21, delle 22 o delle 23”, ribatte Cacciari. “Devono uscire il meno possibile le persone. Il discorso delle aperture è stato anticipato ed è stato un errore”, afferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021)sultra professori: da una parte Massimo, dall’altra Massimo. Il ring è a Cartabianca. “La questione dell’orario è assurda. Non sono un virologo ma mi intendo un po’ di logica”, dicecontestando la validità delfissato alle 22. Al filosofo e politilogo replica il professor, responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano. “La logica è limitare l’uscita delle persone la sera”, dice il medico. “E allora dica che va impedita l’uscita delle persone, dica che bisogna stare a casa. Non difenda l’orario delle 21, delle 22 o delle 23”, ribatte. “Devono uscire il meno possibile le persone. Il discorso delle aperture è stato anticipato ed è stato un errore”, afferma ...

