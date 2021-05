Festa Inter: Quartapelle, 'Salvini censuri importanti esponenti Lega in piazza' (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it.

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - CorriereCitta : Sala “Festa Inter? No strumentalizzazioni per racimolare qualche voto” - sardo1951 : RT @Miti_Vigliero: Salvini attacca Sala per la festa degli interisti, ma in piazza c’era anche la leghista Sardone La consigliera comunale… -