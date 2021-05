Ferrero | “Ranieri è mio | ho già un accordo con lui Firma a breve”

(Di martedì 4 maggio 2021) Intervenuto nel corso della trasmissione Tiki Taka, il presidente della Sampdoria Massimoha parlato del futuro di Claudio: “Ho già uncon lui, non è vero che se ne vuole andare.è mio. Abbiamo un rapporto ottimo. Con Osti penso di essere a buon punto e lapotrebbe arrivare molto presto, già in settimana. E quella di Pecini seguirà”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Samp gli offrirà un ingaggio inferiore all'attuale, ma consono al budget e al valore "storico" di un allenatore della Samp nella gestione. A quel punto la palla passerà a. Resta ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Con...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ieri a Tiki Taka del rinnovo di Claudio Ranieri: “Ho già un accordo con lui. Ferrero: “Con Ranieri il rapporto è ottimo” Inoltre, il preside ...Il presidente: "Ha un grande valore e costa tanto. Ranieri? Ho già un accordo con lui. Battere la Roma? Ho goduto come un pazzo" ...