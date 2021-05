Fa dichiarare morta la sorella per l'eredità: ma lei è viva e fa la clochard. 'Resuscitata' dai passanti (Di martedì 4 maggio 2021) Fa dichiarare morta la sorella per intascare l'intera eredità, ma la donna non era affatto morta: anzi, era viva e vegeta, e viveva da clochard a Milano. È una storia quasi da film quella accaduta nel ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) Falaper intascare l'intera, ma la donna non era affatto: anzi, erae vegeta, e viveva daa Milano. È una storia quasi da film quella accaduta nel ...

