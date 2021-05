Disney mostra la vera spada laser di Star Wars (Di martedì 4 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=L3A8kdCk fM&t=13s È il sogno di un po’ tutti i fan di Star Wars: impugnare una lightsaber, la spada laser tipica dei personaggi principali della saga, i Jedi, e dei loro malvagi avversari, i Sith. Ma non una di quelle tante riproduzioni giocattolo che sostituiscono la lama di plasma luminoso, generata dai potentissimi cristalli kyber, con un tubo di plastica che si illumina a led premendo un bottone. Il desiderio è una vera arma che al mitico suono bzzzuh produca da un cilindro di metallo una luminescenza portentosa (però, si spera, non con lo stesso effetto tagliente e ustionante dei film). Finalmente quella speranza può diventare parzialmente realtà, come mostrato da un video diffuso dalla Disney proprio nella giornata di oggi, 4 ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=L3A8kdCk fM&t=13s È il sogno di un po’ tutti i fan di: impugnare una lightsaber, latipica dei personaggi principali della saga, i Jedi, e dei loro malvagi avversari, i Sith. Ma non una di quelle tante riproduzioni giocattolo che sostituiscono la lama di plasma luminoso, generata dai potentissimi cristalli kyber, con un tubo di plastica che si illumina a led premendo un bottone. Il desiderio è unaarma che al mitico suono bzzzuh produca da un cilindro di metallo una luminescenza portentosa (però, si spera, non con lo stesso effetto tagliente e ustionante dei film). Finalmente quella speranza può diventare parzialmente realtà, cometo da un video diffuso dallaproprio nella giornata di oggi, 4 ...

giordi63 : RT @GuerreStellariN: La lightsaber reale della Disney si mostra in video - GuerreStellariN : La lightsaber reale della Disney si mostra in video - leomigliaccio93 : Ragazzi la Disney mostra per la prima volta la VERA spada laser . Ma cos'hanno fatto ?? #DisneyPlus… - fieldoftvlips : La pubblicità della nuova nave da crociera a tema Disney che mostra immagini promozionali solo con bambini per l’ar… - IGNitalia : #Rebel, la serie Star Original ispirata alla vita di Erin Brockovich si mostra con un primo trailer ufficiale in at… -