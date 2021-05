City-Psg 2-0 | Citizens in finale | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di martedì 4 maggio 2021) La decide Mahrez con un doppietta. Troppo nervoso il Psg che scompare alla distanza. Troppo spenti Icardi e Neymar-Psg:-Psg 2-0, Cronaca,ed-Psg:– Si temeva non potesse giocare per i guai fisici subentrati nell’ultima settimana e dai quali non sembrava in grado di poter recuperare e alla fine Mbappé rimane fuori dalla sfida che deciderà la stagione europea del Psg, la più importante dopo un’eventuale. Al suo posto Icardi prima punta, nel tentativo di rimontare la sconfitta della partita d’andata contro il Manchesterdi Pep Guardiola. Il campo dell’Etihad Stadium non è in ottime condizioni, dato il maltempo ...