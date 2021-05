Città del Messico | crolla ponte metro | 20 morti e decine i feriti

Leggi su zon

(Di martedì 4 maggio 2021) Tragedia adeldove unto mentre era percorso da unapolitana.dima stop ai soccorsi Un’incredibile tragedia si è consumata alle 22.30 (ora locale) lungo la linea 12 dellapolitana didel. Uno dei treni della linea si trovava ad attraversare unil quale, improvvisamente, ha ceduto sotto il peso del convoglio che trasportava molte persone. A causa dell’incidente, 20 persone hanno perso la vita e circa 70 sono rimaste ferite. A riferire l’accaduto, il Capo del Governo della capitale messicana, Claudia Sheinbaum, ai giornalisti accorsi in loco. Come riferisce la prima cittadina, al momento 49 dei ...