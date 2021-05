Castello svevo di Oria | gioiello architettonico interdetto al pubblico da 15 anni per un contenzioso tra Comune e proprietà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Ad, nel brindisino, c’è un. E’ chiuso al, fatta eccezione per alcune sporadiche occasioni nel 2015, da quasi quindici. Ed é un peccato. La rilevanza della struttura è infatti inequivocabile. Il fortilizio, in posizione dominante, ha pianta triangolare, con una fase d’impianto federiciana, forse preceduta da una fortificazione normanna, verosimilmente sovrapposta ad una preesistente struttura altomedievale. Ilcompare anche come banner nel portale del, annoverato tra i luoghi “Da visitare”. Non é tutto. Al suo interno é conservata una collezione archeologica dichiarata di interesse particolarmente importante con decreto dell’aprile 2008 del Direttore regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia. Mentre indagini di scavo hanno ...