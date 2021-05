Campari, crescita a doppia cifra nel primo trimestre. Titolo in rally (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Effervescente Campari, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,83%. A fare da assist al Titolo contribuiscono i risultati del primo trimestre, da poco annunciati, che hanno evidenziato una forte crescita a doppia cifra di tutti gli indicatori di performance in un periodo di bassa stagionalità. La crescita guidata dai mercati a maggiore esposizione off-premise, in particolare Nord America e Nord Europa, e dai mercati emergenti, che con la ripresa di Giamaica, Brasile e Argentina, ha compensato la debolezza del canale on-premise nonché del canale Global Travel Retail, ancora influenzati negativamente dai lock-down. Vendite nette pari a 397,9 milioni, con una variazione organica pari al +17,9% (o +10,5% variazione totale), ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,83%. A fare da assist alcontribuiscono i risultati del, da poco annunciati, che hanno evidenziato una fortedi tutti gli indicatori di performance in un periodo di bassa stagionalità. Laguidata dai mercati a maggiore esposizione off-premise, in particolare Nord America e Nord Europa, e dai mercati emergenti, che con la ripresa di Giamaica, Brasile e Argentina, ha compensato la debolezza del canale on-premise nonché del canale Global Travel Retail, ancora influenzati negativamente dai lock-down. Vendite nette pari a 397,9 milioni, con una variazione organica pari al +17,9% (o +10,5% variazione totale), ...

