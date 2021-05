Calciomercato Inter: i nomi dei partenti in estate (Di martedì 4 maggio 2021) Aggiornamento di Calciomercato in casa Inter dopo lo scudetto: prima le cessioni, poi gli acquisti. Ecco chi potrebbe salutare a fine stagione Sarà un Calciomercato al risparmio quello dell’Inter in estate, com’è inevitabile che sia. E Antonio Conte probabilmente dovrà accontentarsi di qualche occasione in giro per l’Europa. Prima però, come riporta Il Corriere della Sera, dovranno arrivare alcune cessioni importanti. Sarà infatti necessario ridurre il monte ingaggi per potersi permettere qualche sfizio in più. Avventura finita in nerazzurro per Kolarov e Young, in scadenza di contratto a giugno. Dubbi per Vecino e Sensi, ma potrebbe essere concessa ad entrambi un’altra chances. Anche Ranocchia, D’Ambrosio e Padelli sono a rischio, ma l’ingaggio non pesa troppo e l’Inter non dovrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Aggiornamento diin casadopo lo scudetto: prima le cessioni, poi gli acquisti. Ecco chi potrebbe salutare a fine stagione Sarà unal risparmio quello dell’in, com’è inevitabile che sia. E Antonio Conte probabilmente dovrà accontentarsi di qualche occasione in giro per l’Europa. Prima però, come riporta Il Corriere della Sera, dovranno arrivare alcune cessioni importanti. Sarà infatti necessario ridurre il monte ingaggi per potersi permettere qualche sfizio in più. Avventura finita in nerazzurro per Kolarov e Young, in scadenza di contratto a giugno. Dubbi per Vecino e Sensi, ma potrebbe essere concessa ad entrambi un’altra chances. Anche Ranocchia, D’Ambrosio e Padelli sono a rischio, ma l’ingaggio non pesa troppo e l’non dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Pellegrini: 'Conte come il Trap, l'Inter può aprire un ciclo' Commenta per primo Ernesto Pellegrini, il presidente dell'Inter che nel 1989 vinse lo scudetto dei record, al quale poi aggiunse due successi in Coppa Uefa nel 1991 e 1994, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il Tricolore vinto dal gruppo di Conte: 'Dopo ...

Il piano dell'Inter: i big restano, obiettivi Musso e Kostic Vuole un'Inter competitiva, che possa confermarsi in Italia e fare più strada possibile in Europa, per averla si aspetta un mercato all'altezza, senza cessioni importanti e con due/tre pedine in ...

Calciomercato Inter, regalo per Conte | Scambio con l’uomo-scudetto Calcio mercato web Calciomercato Inter: i nomi dei partenti in estate Aggiornamento di calciomercato in casa Inter dopo lo scudetto: prima le cessioni, poi gli acquisti. Ecco chi potrebbe salutare a fine stagione Sarà un calciomercato al risparmio quello dell’Inter in ...

