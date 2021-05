Calcio: dal triplete con l’Inter al flop con il Tottenham, Mourinho cerca il riscatto a Roma (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Josè Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Segnale importante quello della famiglia Friedkin che si è assicurata uno degli allenatori più vincenti degli ultimi 20 anni. Sono 25 i trofei sollevati dal portoghese in giro per l’Europa: unico allenatore ad aver vinto la Champions League con due squadre diverse (Porto 2004 e Inter 2010), bissando poi lo stesso successo in Europa League (2003 Porto e Manchester United 2017). Con il Porto vince due campionati (2003 e 2004) e una Coppa del Portogallo (2003), per poi passare al Chelsea, con cui conquista tre Premier League (2004, 2005 e 2015), una Fa Cup (2007) e tre Coppe di Lega (2005,2007 e 2015), trofeo che nel 2017 solleverà anche da manager dei Red Devils. Alla guida del Real tra il 2011 e il 2013, pur dovendo fare i ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. (Adnkronos) – Josèsarà il prossimo allenatore dellaa partire dalla prossima stagione. Segnale importante quello della famiglia Friedkin che si è assicurata uno degli allenatori più vincenti degli ultimi 20 anni. Sono 25 i trofei sollevati dal portoghese in giro per l’Europa: unico allenatore ad aver vinto la Champions League con due squadre diverse (Porto 2004 e Inter 2010), bissando poi lo stesso successo in Europa League (2003 Porto e Manchester United 2017). Con il Porto vince due campionati (2003 e 2004) e una Coppa del Portogallo (2003), per poi passare al Chelsea, con cui conquista tre Premier League (2004, 2005 e 2015), una Fa Cup (2007) e tre Coppe di Lega (2005,2007 e 2015), trofeo che nel 2017 solleverà anche da manager dei Red Devils. Alla guida del Real tra il 2011 e il 2013, pur dovendo fare i ...

