Borsa | Milano chiude in forte ribasso | - 1 | 81%

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Chiusura in forte ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,81% a 23.977 punti . 4 maggio 2021Piazza Affari amplia il calo nel finale (Ftse Mib - 1,8%) frenata da Ferrari ( - 7,4%) dopo i conti e il rinvio di un anno degli obiettivi per il 2022 a causa del Covid. Pesano anche Nexi ( - 4,28%) e ...Giornata di ribassi su tutte le Borse ma Milano è la peggiore (-1,8 ... il punto più basso nel pomeriggio a seguito dell’apertura stonata di Wall Street. La borsa di New York al momento procede in ...Chiusura debole per le principali borse europee, con Francoforte (-2,49% a 14.856 punti) particolarmente pesante. Più caute Parigi (-0,89% a 6.251 punti), Madrid (-0,91% a 8.813 punti) e Londra (-0,67 ...