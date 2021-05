Basket: Dinamo Sassari, coach Pozzecco sospeso 10 giorni (Di martedì 4 maggio 2021) Sassari, 4 mag. - (Adnkronos) - "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions League, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro Italiana, l'allenatore Gianmarco Pozzecco viene disciplinarmente sospeso per dieci giorni dall'attività sportiva". Così la Dinamo Sassari in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. - (Adnkronos) - "LaBanco di Sardegna comunica che a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti dellaball Champions League, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro Italiana, l'allenatore Gianmarcoviene disciplinarmenteper diecidall'attività sportiva". Così lain una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Ultime Notizie dalla rete : Basket Dinamo Dinamo Sassari, il presidente Sardara sospende Pozzecco per dieci giorni ... come accadde nello scorso dicembre, nè la Federazione Italiana Pallacanestro, ma il presidente stesso della sua Dinamo Sassari , che in giornata sta raggiungengo Brindisi per il recupero dell'...

Festivaldeigiovani® in tour dal Liceo Spano di Sassari Intervengono all'evento: Stefano Sardara , presidente della Dinamo Basket Sassari; Giacomo Devecchi , 36 anni detto Jack, guardia e ala piccola della Dinamo Sassari, della quale è capitano; Marco ...

Basket: la Dinamo sospende Pozzecco Alguer.it Basket: Dinamo Sassari, coach Pozzecco sospeso 10 giorni Sassari, 4 mag. – (Adnkronos) – “La Dinamo Banco di Sardegna comunica che a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions League, i quali fanno seguito a prece ...

Dinamo Sassari, il presidente Sardara sospende Pozzecco per dieci giorni Gianmarco Pozzecco ci casca di nuovo. E a fermarlo questa volta non è nè la commissione della Basketball Champions League, come accadde nello scorso dicembre, nè la ...

