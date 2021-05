Barbara d’Urso difende i paparazzi dopo lo sfogo di Diletta Leotta: “Consiglio di stare zitta” (Di martedì 4 maggio 2021) Lo sfogo di Diletta Leotta contro l’attenzione delle cronache rosa sulla sua vita privata ha innescato la replica di Barbara d’Urso, intervenuta a difendere i paparazzi con un “Consiglio” alla giornalista sportiva. La conduttrice ha espresso il suo punto di vista sulla questione durante Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso difende i paparazzi dopo la polemica di Diletta Leotta dopo la polemica sollevata da Diletta Leotta a margine del gossip sulla sua vita privata e la storia d’amore con Can Yaman, non c’è stata solo la reazione di Aurora Ramazzotti. Nel corso di Pomeriggio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) Lodicontro l’attenzione delle cronache rosa sulla sua vita privata ha innescato la replica di, intervenuta are icon un “” alla giornalista sportiva. La conduttrice ha espresso il suo punto di vista sulla questione durante Pomeriggio Cinque.la polemica dila polemica sollevata daa margine del gossip sulla sua vita privata e la storia d’amore con Can Yaman, non c’è stata solo la reazione di Aurora Ramazzotti. Nel corso di Pomeriggio ...

Chiara99063818 : RT @janealmare: Presentami i tuoi migliori amici Comincia Barbara D'Urso: #tzvip - Nicolet20666 : @CommentoSolo @myriam81 Ehm, veramente la prima ad occuparsi della falsa Denise russa e' stata Barbara d'Urso - Elvy13432457 : @QuiMediaset_it @lapinella @NicoSavi Basta ci avete rotto le pallleee con questa Barbara d urso. Non è possibile ch… - Goldrake1810 : RT @matteo_saverio: E comunque #Mourinho all Roma è l’ennesima dimostrazione che il giornalismo sportivo è diventato parente di Barbara d’U… - RobiGambarrota : RT @matteo_saverio: E comunque #Mourinho all Roma è l’ennesima dimostrazione che il giornalismo sportivo è diventato parente di Barbara d’U… -