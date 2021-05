Assembramenti in Duomo per lo scudetto dell’Inter, Sileri: «Immagini che fanno male». Il Viminale: «Si rischia di vanificare tutto» (Di martedì 4 maggio 2021) «Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buonsenso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio». Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, commentando le Immagini dei tifosi accorsi nel cuore di Milano la scorsa domenica per festeggiare il diciannovesimo scudetto dei nerazzurri. E il sottosegretario teme una risalita dei contagi: «Sicuramente ci saranno stati, se c’erano positivi». Sileri: «Le forze dell’ordine hanno controllato nei limiti del possibile» Difficile però dire che impatto l’evento avrà, spiega Sileri a La Stampa: «Dipende dalla attenzione alle misure di sicurezza, come mascherina e distanziamento». Ma la polemica ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) «Favedere piazzacon 30 mila tifosi urlanti, in festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buonsenso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio». Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, commentando ledei tifosi accorsi nel cuore di Milano la scorsa domenica per festeggiare il diciannovesimodei nerazzurri. E il sottosegretario teme una risalita dei contagi: «Sicuramente ci saranno stati, se c’erano positivi».: «Le forze dell’ordine hanno controllato nei limiti del possibile» Difficile però dire che impatto l’evento avrà, spiegaa La Stampa: «Dipende dalla attenzione alle misure di sicurezza, come mascherina e distanziamento». Ma la polemica ...

