Appello degli architetti, segnalate aree e immobili in degrado per il loro recupero (Di martedì 4 maggio 2021) Il progetto Atlante Second Life dell'Ordine di Bergamo riparte mettendo al centro le persone e i cittadini. E rilancia l'iniziativa per promuovere dal basso desideri di recupero e di riqualificazione di edifici e luoghi per farli rivivere dalla comunità. Il brutto non è più tollerato. Sono già arrivate 327 idee. In gioco anche il ruolo delle amministrazioni locali chiamate a una nuova funzione di partenariato

