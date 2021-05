Anna Tatangelo dopo Gigi D’Alessio | «Voglio un altro figlio»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 4 maggio 2021) Figli, amori e desideri. Anna Tatangelo, ospite, sabato pomeriggio, di Verissimo, ha voluto raccontarsi con trasparenza, parlando senza filtri di un amore finito e di altri, ancora persi nello stato di potenza. «Io e Gigi D’Alessio ora siamo sereni, dopo quindici anni di relazione», ha cominciato la cantante, che in studio ha presentato il suo nuovo singolo, Serenata. «Quando prendi la consapevolezza di avercela messa tutta, di averci provato, va bene così. C’è sicuramente una fase in cui stai male, in cui rifletti su quello che è stato, la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, però poi vai avanti, la vita va avanti. Quando ti ritrovi da sola in un momento di separazione importante, perché con lui è stata una storia importantissima, è ovvio che ci lavori sopra. Quando trovi la tua dimensione stai bene, anzi meglio», ha detto la Tatangelo, confessando un rinnovato desiderio di maternità.