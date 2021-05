Alessandra Mastronardi si sposa, è tutto deciso. Chi è il (bellissimo) fidanzato attore (Di martedì 4 maggio 2021) C’è chi ancora la ricorda impegnata nei primi amori adolescenziali dipinti nella serie televisiva I Cesaroni. Alessandra Mastronardi ne ha fatta di strada da quei tempi ormai lontani, negli anni ha accumulato esperienza professionale a livello internazionale e la sua indiscutibile bellezza è sbocciata in chiave adulta. Presto l’attrice abbraccerà una nuova avventura che profuma di fiori d’arancio, il matrimonio. Le nozze in realtà erano previste per giugno 2020, ma l’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo ha costretto i due innamorati a rimandare il grande evento. Durante il lungo periodo di lockdown, mentre altre coppie ‘scoppiavano’, Alessandra Mastronardi e Ross McCall hanno avuto modo di consolidare maggiormente la loro relazione. Inoltre, un noto giornalista ha lanciato un’indiscrezione sulla nuova data ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 maggio 2021) C’è chi ancora la ricorda impegnata nei primi amori adolescenziali dipinti nella serie televisiva I Cesaroni.ne ha fatta di strada da quei tempi ormai lontani, negli anni ha accumulato esperienza professionale a livello internazionale e la sua indiscutibile bellezza è sbocciata in chiave adulta. Presto l’attrice abbraccerà una nuova avventura che profuma di fiori d’arancio, il matrimonio. Le nozze in realtà erano previste per giugno 2020, ma l’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo ha costretto i due innamorati a rimandare il grande evento. Durante il lungo periodo di lockdown, mentre altre coppie ‘scoppiavano’,e Ross McCall hanno avuto modo di consolidare maggiormente la loro relazione. Inoltre, un noto giornalista ha lanciato un’indiscrezione sulla nuova data ...

peppesava : RT @Ragusanews: Alessandra Mastronardi fiori d’arancio in vista con Ross McCall - Ragusanews : Alessandra Mastronardi fiori d’arancio in vista con Ross McCall - ModaCorriere : Alessandra Mastronardi quest’estate si sposerà (in Italia) con Ross McCall - princestone20 : #AlessandraMastronardi #RossMccall sarà vero? Non ci resta che aspettare. Mastronardi quest'estate si sposerà (in… - Forche_Caudine : La “molisana” Alessandra Mastronardi e Ross McCall presto sposi in Italia? -