Xiaomi Canalys | raggiunto il podio come top vendor

(Di lunedì 3 maggio 2021) Secondo il rapporto diconquista il terzo gradino deldella classifica dei topper smartphone. Vediamo insieme i dati statistici, leader mondiale nella tecnologia, continua a brillare e, per il terzo trimestre consecutivo, conquista il terzo gradino deldella classifica dei topper smartphone distribuiti nel primo trimestre del 2021, secondo l’ultimo rapporto(Q1 2021). Nel Q1 2021, le spedizioni di smartphone in tutto il mondo hanno347 milioni di unità, crescendo del 27% rispetto all’anno precedente. Secondoha registrato la sua migliore performance di sempre su un singolo trimestre, spedendo 49 milioni di unità con ...

ERDeepGill5 : @manukumarjain @Canalys @XiaomiIndia @RedmiIndia #Xiaomi India's No.1 Smartphone Brand ?? ?? Xiaomi Mi ?? Samsung ??Vi… - IAM__PRINCERAY : @AmitJai28247721 @manukumarjain @Canalys @Xiaomi @XiaomiIndia Lol. In global apple no.1 In india xiaomi no.1 - Swarjan2 : @manukumarjain @Canalys @Xiaomi @XiaomiIndia Mi 11 ultra sale ????? - CellulareMag : Smartphone: dati Canalys 1° trimestre 2021. Samsung vola, Apple seconda, Xiaomi terza. OPPO fa il miglior risultato… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Canalys

tuttoteK

Ben Stanton diritiene chesia in pole position per prendere il posto lasciato vacante proprio da Huawei. I suoi concorrenti offrono un margine di canale superiore, ma l'enorme volume ...Secondoha registrato la sua migliore performance di sempre su un singolo trimestre, spedendo 49 milioni di unità con una crescita del 62%. Secondo i risultati preliminari pubblicati ...Secondo il rapporto di Canalys, Xiaomi conquista il terzo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone.Milano, 30 aprile 2021 – Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, continua a brillare e, per il terzo trimestre consecutivo, conquista il terzo gradino del podio della classifica dei top vendor per s ...