Valley of the Gods con John Malkovich e Josh Harnett al cinema dal 3 giugno (Di lunedì 3 maggio 2021) L'uomo più ricco sulla terra, un giovane scrittore in crisi, un'ancestrale leggenda navajo: Valley of the Gods di Lech Majewski con John Malkovich e Josh Harnett arriverà al cinema dal 3 giugno. L'uscita nelle sale italiane, posticipata a causa dell'emergenza sanitaria, è confermata: Valley of the Gods, il nuovo film scritto e diretto da Lech Majewski - il visionario autore de I Colori della Passione e Onirica - sarà distribuito al cinema dal 3 giugno da CG Entertainment in collaborazione con Lo Scrittoio. Con il due volte candidato al Premio Oscar John Malkovich, Josh Hartnett, Bérénice Marlohe e il protagonista di 2001 Odissea nello ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021) L'uomo più ricco sulla terra, un giovane scrittore in crisi, un'ancestrale leggenda navajo:of thedi Lech Majewski conarriverà aldal 3. L'uscita nelle sale italiane, posticipata a causa dell'emergenza sanitaria, è confermata:of the, il nuovo film scritto e diretto da Lech Majewski - il visionario autore de I Colori della Passione e Onirica - sarà distribuito aldal 3da CG Entertainment in collaborazione con Lo Scrittoio. Con il due volte candidato al Premio OscarHartnett, Bérénice Marlohe e il protagonista di 2001 Odissea nello ...

Ultime Notizie dalla rete : Valley the John Malkovich e l'antica leggenda Navajo Dal 3 giugno al cinema John Malkovich , Josh Hartnett e Berenice Marlohe in Valley of The Gods scritto e diretto da Lech Majewsk i e distribuito daCG Entertainmentin collaborazione con Lo Scrittoio. Il regista polacco torna ad affrontare con questa opera temi a lui cari come ...

Valley of the Gods, da giovedì 3 giugno al cinema MYmovies.it Valley of the Gods, da giovedì 3 giugno al cinema Lech Majewski torna ad affrontare con questa opera temi a lui cari come l’amore, la perdita, il sogno e ovviamente l’arte.

