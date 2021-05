Tifosi Inter al Duomo, Lerner: "Festa con mascherine e distanze" (Di lunedì 3 maggio 2021) ''Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d'ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze''. Gad Lerner risponde così alle critiche social che si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) ''Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e led'ordinanza, stando attenti a mantenere le''. Gadrisponde così alle critiche social che si sono ...

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - petergomezblog : Inter, segretario Confcommercio Milano: “Capisco i tifosi, ma i locali non possono aprire e in piazza arrivano in 3… - Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine e distanziamenti - LukyMe90 : RT @Omero79: I festeggiamenti dei tifosi dell'Inter hanno dimostrato che se la gente si muove in massa nessuno può impedirglielo - contropensiero1 : RT @Omero79: I festeggiamenti dei tifosi dell'Inter hanno dimostrato che se la gente si muove in massa nessuno può impedirglielo -