Salvini: "Chi minaccia di morte va punito e curato. Sono frasi disgustose" (Di lunedì 3 maggio 2021) Matteo Salvini si è fortemente dissociato dalle frasi omofobe pronunciate nei confronti della comunità gay e riportate da Fedez nel suo intervento che è stato oggetto di polemica e censura negli ultimi giorni. (ndr: "Se ho un figlio gay lo brucio nel forno", questa una delle frasi di un esponente del partito di Matteo Salvini). Il leader della Lega ha mostrato, in collegamento a Domenica Live, il suo dissenso totale: "Le frasi che ho sentito Sono disgustose. Chi aggredisce, insulta o minaccia di morte va curato e punito a prescindere dal colore della pelle e dagli orientamenti sessuali". Poi aggiunge: "Io stesso ricevo ogni giorno minacce di morte. Ma non solo rivolte a me, ma alla ...

AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - AzzolinaLucia : Adeguarsi al sistema”, “non fare nomi e cognomi”. È vero, esiste il sistema e ieri sera si è palesato. Si può dire… - LegaSalvini : SALVINI “FEDEZ NON PUÒ IMPORRE LA CENSURA A CHI DIFENDE LA FAMIGLIA” - S0FTHRRY : RT @_annaa__28: ciao salvini guarda chi seguo ed è tutta la mia vita. ah quasi dimenticavo!! mi piacciono anche le ragazze??????? #salviniblo… - ritornoalfutur2 : RT @mariamacina: L’attuale Presidente Rai. Marcello Foa, già editorialista di Russia Today, è stato benedetto via Bannon, durante la luna… -