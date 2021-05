Rosalinda Cannavò: “Sì, sono ingrassata! Ho chili in più di felicità e amore per me stessa” (Di lunedì 3 maggio 2021) Rosalinda Cannavò torna a parlare sui social di un tema che le sta particolarmente a cuore, quello del rapporto con il suo corpo. L’ex gieffina, che proprio tra le mura di Cinecittà, aveva raccontato di aver sofferto di anoressia, ha voluto rispondere con fierezza e determinazione alle offese che, sempre più spesso, riceve da coloro che le fanno notare come il suo fisico si sia modificato dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, avendo messo qualche “chilo di troppo“. Le parole di Rosalinda Cannavò L’attrice siciliana, quindi, in risposte a questi continui e sempre più pesanti attacchi ha voluto pubblicare una sua foto in costume, affiancandola ad una riflessione significativa su quella pratica che, ad oggi, siamo soliti chiamare body shaming, e con la quale si giudica il corpo altrui senza curarsi delle ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)torna a parlare sui social di un tema che le sta particolarmente a cuore, quello del rapporto con il suo corpo. L’ex gieffina, che proprio tra le mura di Cinecittà, aveva raccontato di aver sofferto di anoressia, ha voluto rispondere con fierezza e determinazione alle offese che, sempre più spesso, riceve da coloro che le fanno notare come il suo fisico si sia modificato dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, avendo messo qualche “chilo di troppo“. Le parole diL’attrice siciliana, quindi, in risposte a questi continui e sempre più pesanti attacchi ha voluto pubblicare una sua foto in costume, affiancandola ad una riflessione significativa su quella pratica che, ad oggi, siamo soliti chiamare body shaming, e con la quale si giudica il corpo altrui senza curarsi delle ...

