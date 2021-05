Roma, Pau Lopez dovrà operarsi alla spalla: stagione finita per il portiere spagnolo (Di lunedì 3 maggio 2021) Brutte notizie in casa Roma. I giallorossi stanno attraversando un momento difficile sotto il punto di vista dei risultati e ora saranno anche costretti a fare a meno di Pau Lopez per il finale di stagione. La notizia era nell’aria, ma ora Sky Sport ha confermato che il portiere spagnolo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra, infortunata durante l’andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Pau Lopez verrà operato in settimane e poi inizierà il percorso per tornare in campo nella prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Brutte notizie in casa. I giallorossi stanno attraversando un momento difficile sotto il punto di vista dei risultati e ora saranno anche costretti a fare a meno di Pauper il finale di. La notizia era nell’aria, ma ora Sky Sport ha confermato che ilsottoporsi ad un intervento chirurgicospsinistra, infortunata durante l’andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Pauverrà operato in settimane e poi inizierà il percorso per tornare in campo nella prossima. SportFace.

Gazzetta_it : Pau Lopez e Veretout, è il momento di prendersi la rivincita con l'Inghilterra - DiMarzio : #ASRoma - Confermata l’operazione per #PauLopez: le ultime - sportface2016 : #SerieA | #Roma, #PauLopez dovrà operarsi alla spalla: stagione finita per il portiere spagnolo - Ohaimeuz : RT @DiMarzio: #ASRoma - Confermata l’operazione per #PauLopez: le ultime - calcioepepe : #Roma Mi dite ora come fanno a dare via #Pau ?? -