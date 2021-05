Riforma Pensioni ultime news: le opzioni più accreditate per sostituire Quota 100 (Di lunedì 3 maggio 2021) Le ultime news sulla Riforma Pensioni 2021 parlano di tante ipotesi sul tavolo del Governo, da vagliare con molta attenzione. Con l’addio a Quota 100, che dal 31 dicembre 2021 verrà cancellata, serve infatti più che mai una Riforma che possa in qualche modo andare a attutire lo “scalone” che si prospetta tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Come dicevamo, di ipotesi se ne stanno facendo tante. Quota 41, Quota 102, la doppia Quota (contributiva e retributiva) annunciata dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Bisognerà però capire quale, tra le ipotesi finora annunciate, potrà davvero andare a sostituire Quota 100. Cerchiamo allora di fare il punto sulla situazione in attesa che il Governo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021) Lesulla2021 parlano di tante ipotesi sul tavolo del Governo, da vagliare con molta attenzione. Con l’addio a100, che dal 31 dicembre 2021 verrà cancellata, serve infatti più che mai unache possa in qualche modo andare a attutire lo “scalone” che si prospetta tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Come dicevamo, di ipotesi se ne stanno facendo tante.41,102, la doppia(contributiva e retributiva) annunciata dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Bisognerà però capire quale, tra le ipotesi finora annunciate, potrà davvero andare a100. Cerchiamo allora di fare il punto sulla situazione in attesa che il Governo, ...

