Più Difesa contro la Cina Ecco la new vision targata Lloyd Austin

Una "new vision" per la Difesa degli Stati Uniti, calibrata sul nuovo confronto tra potenze, concentrata sull'innovazione tecnologica e a servizio della politica estera. È la linea di Lloyd Austin, il capo del Pentagono fortemente voluto da Joe Biden, che venerdì scorso ha dettagliato la sua visione della politica militare. Lo ha fatto in un contesto non casuale, in occasione dell'avvicendamento tra l'uscente ammiraglio Philip Davidson e il subentrante ammiraglio John Aquilino nel ruolo di comandante dello US Pacific Command. La cerimonia si è tenuta a Pearl Harbor, nelle Hawaii, alle spalle dei memoriali per la USS Arizona e la USS Missouri. LA DIPLOMACY FIRST Non ha mai menzionato la Cina, né la Corea del Nord, nel corso del suo lungo intervento il generale Lloyd

Ultime Notizie dalla rete : Più Difesa Ue, Sassoli "Per il dopo Covid riforma del Patto di Stabilità" Quelle regole non funzionano più". Lo ha detto parlando a Radio Immagina il presidente del ... molto impegnata nella difesa dei diritti umani in particolare sulle questioni dell'opposizione russa. ...

Franco Di Mare, direttore di Rai 3, sul caso Fedez: "Le sue dichiarazioni gravi e infamanti" ... che lo abbia fatto un artista del calibro di Fedez che è anche un riferimento positivo per tanti giovani mi spiace ancor di più". In difesa di Franco Di Mare era intervenuta domenica anche la sua ...

