Per Fedez in arrivo un'altra grana: «Al concertone ha fatto pubblicità occulta» (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – Federico Leonardo Lucia, più noto come Fedez, è un gran furbacchione. Di certo, sa come prendersi le luci della ribalta. E infatti, grazie al suo «pippone» al concerto del Primo maggio, non si parla d'altro che di lui. Esatto: non si parla del Covid, delle riaperture e della crisi economica, ma del marito di Chiara Ferragni. D'altra parte i Ferragnez, il marketing, lo sanno fare molto bene. Dopo il suo endorsement per il Ddl Zan, nel momento in cui l'attenzione su di lui era alle stelle, il rapper ha lanciato la sua linea di smalti. Il denaro, si sa, non dorme mai. Ora, però, forse è arrivato il momento di pagare il conto: sì perché il Codacons ha deciso di accusare Fedez di pubblicità occulta.

