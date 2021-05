Oroscopo Scorpione, domani 4 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 3 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 4 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Cari amici dello Scorpione, nel corso del vostro martedì dovreste avvertire un’importante influenza da parte degli astri nella vostra vena creativa e intellettuale. A garantirvi questo influsso sarà la splendida posizione di Plutone che si farà, quindi, garante del benessere lavorativo! Oltre a lui, anche Nettuno è forte nei vostri piani celesti, e vi fornisce la forza e la spinta necessarie per arrivare a fine giornata soddisfatti e con il sorriso! Qualche piccolo inciampo potrebbe capitarvi, ma ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 4? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello. Cari amici dello, nel corso del vostro martedì dovreste avvertire un’importante influenza da parte degli astri nella vostra vena creativa e intellettuale. A garantirvi questo influsso sarà la splendida posizione di Plutone che si farà, quindi, garante del benessere lavorativo! Oltre a lui, anche Nettuno è forte nei vostri piani celesti, e vi fornisce la forza e la spinta necessarie per arrivare a fine giornata soddisfatti e con il sorriso! Qualche piccolo inciampo potrebbe capitarvi, ma ...

