NBA: Portland vince a Boston, Miami trionfa a Charlotte (Di lunedì 3 maggio 2021) Emozioni e tanto nervosismo nella notte NBA. A partire da Boston dove al TD Garden è Portland ad imporsi col parziale di 119-129 segnato dalle grandi prove di McCollum, autore di 10 dei suoi 33 punti nel quarto periodo, e Damian Lillard con 26 punti e 13 assist. Bene anche Norman Powell con 23 punti e Carmelo Anthony che con la tripla del 124-119 ha dato il definitivo via alla fuga Blazers. A Boston non bastano i 33 punti di Jayson Tatum e la doppia doppia di Jaylen Brown (16 punti e 11 rimbalzi). All’American Airlines Center, Sacramento sorprende Dallas 111-99 con uno Hield da 27 punti. Luka Doncic, protagonista prima in positivo con 30 punti 6 rimbalzi e 6 assist, ma espulso come Rick Carlisle a 31.8’’ dalla fine. Overtime e vittoria per Philadelphia che si impone su San Antonio per 113-111 col buzzer beater in tap in di Ben Simmons. ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Emozioni e tanto nervosismo nella notte NBA. A partire dadove al TD Garden èad imporsi col parziale di 119-129 segnato dalle grandi prove di McCollum, autore di 10 dei suoi 33 punti nel quarto periodo, e Damian Lillard con 26 punti e 13 assist. Bene anche Norman Powell con 23 punti e Carmelo Anthony che con la tripla del 124-119 ha dato il definitivo via alla fuga Blazers. Anon bastano i 33 punti di Jayson Tatum e la doppia doppia di Jaylen Brown (16 punti e 11 rimbalzi). All’American Airlines Center, Sacramento sorprende Dallas 111-99 con uno Hield da 27 punti. Luka Doncic, protagonista prima in positivo con 30 punti 6 rimbalzi e 6 assist, ma espulso come Rick Carlisle a 31.8’’ dalla fine. Overtime e vittoria per Philadelphia che si impone su San Antonio per 113-111 col buzzer beater in tap in di Ben Simmons. ...

sportli26181512 : NBA, si scontrano Tatum e Brown nel finale: l'infortunio al n°7 preoccupa Boston: Oltre il danno la beffa. I Celtic… - andreapezzoni87 : Brutta sconfitta per i Lakers (la 6^ in 7 partite), che cadono vs Toronto per 121-114! Ora la situazione vede i gia… - dchinellato : I Lakers cedono 121-114 a Toronto e perdono per la 6ª volta in 7 partite. Ora hanno lo stesso record di Dallas e Po… - sportli26181512 : Mercato NBA, Damian Lillard lontano dai Blazers? Un articolo fa rumore sul suo futuro: Un articolo firmato da Chris… - Basketcaffe : #NBA - I New York #Knicks sarebbero vigili sulla situazione Damian #Lillard-Portland #TrailBlazers. Per il giocator… -