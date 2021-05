Napoli | De Canio | “Il pari col Cagliari non inganna | azzurri forti”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il brutto stop arrivato durante la gara di ieri trasolo negli ultimi minuti di gara, e dopo aver annullato un gol ad Osimhen, i tifosisono tornati ad inveire contro Adl e la società. L’ex tecnico partenopeo Luigi Diperò è andato controcorrente. Queste le sue parole a tuttomercatoweb: “Guardando il calendario io penso che possa rimanere fuori una fra Milan e Juventus. Ilha la forza per vincere tutte le partite, non facciamocire dalcol, che è in grande salute”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

