Multiplayer Risponde | nuova puntata oggi alle 16 00 | sotto con le domande! – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 3 maggio 2021)torna16.00 con una, e come da tradizioneremo a tutte le vostre domande..sarà protagonista di una, rigorosamente in diretta a partire d16.00, in compagnia di Vincenzo Lettera:remo a tutte le vostre domande, dunque fatevi! Tanti i possibili argomenti da affrontare: come stanno andando le vendite di Returnal? Quanto durerà effettivamente l’esclusiva Xbox di S.T.A.L.K.E.R. 2? Cos’è successo al documento interno di Microsoft in cui si parla dei guadagni degli sviluppatori e di The Last of Us 2? Naturalmente potremo ...