Minaccia di uccidere un ostaggio, brandisce un machete contro la polizia e poi scappa sui tetti (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è barricato in casa, Minacciando di uccidere una persona che teneva in ostaggio nell'abitazione, poi è scappato sui tetti per sfuggire alla polizia. In realtà, era solo e il pomeriggio movimentato ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è barricato in casa,ndo diuna persona che teneva innell'abitazione, poi èto suiper sfuggire alla. In realtà, era solo e il pomeriggio movimentato ...

genovitt : @Aldo43493875 @beretta_g @Marco_dreams Solo per difendere l'integrità fisica dei suoi familiari, non certo al solo… - Ale1000C : A uno a uno glielo vado a chiedere. A uno a uno mi bloccano. Non bloccano troll, spammer per la legalizzazione dell… - ale_ela75 : RT @mandarallo: @LaStampa 'la minaccia NoVax'? Veramente l'unica minaccia in atto è quella ProVax, l'obbligo vaccinale. Voi siete quelli ch… - primo_papa : @vitosemeraro7 @nuccia20 E quindi? Io da padre mi sarei fatto uccidere...per una minaccia non mi vendo mia figlia o… - alessandro1846 : RT @mandarallo: @LaStampa 'la minaccia NoVax'? Veramente l'unica minaccia in atto è quella ProVax, l'obbligo vaccinale. Voi siete quelli ch… -