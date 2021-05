L’Inter vince lo scudetto: 30mila in piazza, l’intervento della polizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano. Ieri, domenica 2 Maggio, L’Inter vince lo scudetto. In piazza Duomo si radunano circa 30mila persone. Poche mascherine, distanziamento letteralmente annullato e nessun rispetto del coprifuoco sono solo alcuni degli elementi che hanno reso necessario L’Intervento delle forze dell’ordine. In un momento in cui la pandemia imperversa ancora pericolosissima, i tifosi hanno improvvisato forme di festeggiamento incompatibili con le misure di sicurezza anti COVID. Gruppi interi di persone, famiglie con bambini, hanno dato libero sfogo al loro entusiasmo per la vittoria della squadra, mettendo a serio rischio la sicurezza propria e di chi li circondava. Gli interventi della polizia La questura di Milano ha reso noti gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano. Ieri, domenica 2 Maggio,lo. InDuomo si radunano circapersone. Poche mascherine, distanziamento letteralmente annullato e nessun rispetto del coprifuoco sono solo alcuni degli elementi che hanno reso necessariovento delle forze dell’ordine. In un momento in cui la pandemia imperversa ancora pericolosissima, i tifosi hanno improvvisato forme di festeggiamento incompatibili con le misure di sicurezza anti COVID. Gruppi interi di persone, famiglie con bambini, hanno dato libero sfogo al loro entusiasmo per la vittoriasquadra, mettendo a serio rischio la sicurezza propria e di chi li circondava. Gli interventiLa questura di Milano ha reso noti gli ...

