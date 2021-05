Libia | torture | processi farsa e condanne a morte nell’est del paese

(Di lunedì 3 maggio 2021) Inviolenze e atrocità non colpiscono solo i migranti e i rifugiati, ma anche la popolazione autoctona. Non è una novità, dato che i dieci anni seguiti alla fine della dittatura di Gheddafi sono stati segnati da arbitrio, assenza di legge, conflitti interni e dominio delle innumerevoli milizie armate. A ricordare come stanno le cosedelè una denuncia di Amnesty International. Vi si legge che chiunque sia sospettato di esprimere critiche od opposizione alle Forze armate arabe libiche che rispondono al comando di Khalifa Haftar rischia l’arresto, la tortura, un processo irregolare in corte marziale, il carcere e persino la. Va sottolineato che nonostante il 10 marzo sia stato proclamato un governo di unità nazionale e sia stata sancita nominalmente l’unificazione delle istituzioni libiche, ...

amnestyitalia : #Libia Amnesty International denuncia che i tribunali militari hanno condannato centinaia di civili dopo processi f… - matteotti_g : RT @PetrisDe: #migranti . Un’imbarcazione con più di 100 persone e’ a rischio naufragio . Sono fuggiti dalle violenze e torture dei campi… - Beatric79497880 : RT @saracreta: [THREAD] @Domani, in collaborazione con @LHreports @DERSPIEGEL @libe e la televisione tedesca @tagesschau rivela come il sis… - Dalla_SerieA : Dal campo profughi alle torture: Darboe e il lungo viaggio verso il sogno Serie A - - EnneLuisa : RT @PetrisDe: #migranti . Un’imbarcazione con più di 100 persone e’ a rischio naufragio . Sono fuggiti dalle violenze e torture dei campi… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia torture

Il Fatto Quotidiano

... ribattezzata indai migranti "la città dei fantasmi" per i tanti che vi hanno trovato la morte per gli stenti, lee le violenze inferte per estorcere i soldi del riscatto ai famigliari ...... non possiamo stare a guardare senza indignarci profondamente per le morti, gli abusi e le... e vengano cancellati gli accordi stipulati cone Turchia che hanno come unico obiettivo di ...Inseguiti da un gommone e da una motovedetta della guardia costiera libica, picchiati con un bastone e costretti a tornare nell’inferno della Libia. Sono i soccorsi operati dalla marina di Tripoli Ins ...DARBOE SAMPDORIA ROMA ESORDIO – Dal campo profughi e le torture in Libia al gommone con cui approdò in Sicilia. Dai luoghi comuni su chi sbarca in Italia ed è di colore al grande calcio e l’esordio in ...